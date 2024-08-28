◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２８日・エスコンフィールド）日本ハム・山崎福也投手（３１）が移籍後最短の４回で５失点ＫＯされた。２年連続の１０勝に王手をかけて臨んだ一戦。初回は無失点で立ち上がるも、２回２死から小郷に中前打、続くフランコに先制２ランを被弾。０―２で迎えた４回は無死一塁から阿部に２ラン、続く浅村にも２者連続弾を浴び、今季ワーストの１試合３被弾を食らった。ここまで９勝のうち、リーグ