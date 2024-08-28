台風10号（サンサン）の接近に伴い、ソラシドエアは29日（木）と30日（金）の一部の便で欠航を決めました（8月28日午後6時20分現在）。 【交通情報まとめ】台風10号情報熊本県 【欠航】 【8月29日（木）】・鹿児島→東京（羽田）＝全便・鹿児島→沖縄（那覇）＝全便・鹿児島→名古屋（中部）＝全便・東京（羽田）→鹿児島＝全便・沖縄（那覇）→鹿児島＝全便・名古屋（中部）→鹿児島＝全便・宮崎→東京（羽田）＝全便・宮崎