気象台は、午後8時45分に、大雨警報（土砂災害）を大分市、別府市、佐伯市、竹田市、豊後大野市、由布市、九重町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・大分市、別府市、佐伯市、竹田市、豊後大野市、由布市などに発表中部、西部、南部では、土砂災害に警戒してください。中部、南部では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大分市□大雨警報【発表】・土砂災害28日夜遅くから29日夜のは