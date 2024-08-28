気象台は、午後8時41分に、波浪警報を宿毛市、土佐清水市、四万十市、中土佐町、四万十町、大月町、黒潮町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】高知県・宿毛市、土佐清水市、四万十市、中土佐町、四万十町、大月町などに発表西部では、低い土地の浸水や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宿毛市□大雨警報・土砂災害29日明け方から29日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水29