日本発のスペシャルティチョコレート専門店 ｢Minimal - Bean to Bar Chocolate -(ミニマル)｣は、濃厚な甘味の焼き芋をそのままのせたさつまいもスイーツ｢ガトーショコラ ソフト -金蜜芋-｣を、Minimal The Baking 代々木上原とMinimal The Specialty 麻布台ヒルズ店にて、2024年9月7日より期間限定で販売します。 焼き芋をそのままのせたさつまいもスイーツ 価格:3,650円(税込) さつまいもの名産地であ