年齢とともに増えていく肌悩みへのアプローチ方法に悩みがちな40代。美容家電でアプローチを試みるのもひとつの手です。今回は、美容研究家の筆者が人気の美容家電を4つピックアップ。その使用感や魅力を詳しく紹介します。 40代におすすめの人気美容家電1：スチーマーフェイス用スチーマーが、2000円台で手に入るとは驚き！ 温かいスチームが出てくるほか、付属のアロマ用スポンジを使用すればディフューザーとしても使えます。ス