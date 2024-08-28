サッカーＪ２ザスパ群馬のクラブハウス「ＧＣＣザスパーク」内に完成した専用練習場のグラウンド開きが２８日行われ、トップチームが初練習に臨みました。 群馬県前橋市にあるザスパ群馬のクラブハウス、ＧＣＣザスパーク内に完成したのは天然芝の練習コート２面で、ザスパにとってはクラブ初の専用練習場です。２８日はトップチームのザスパークでの初練習を前にグラウンド開きが行わ