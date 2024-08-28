大手電子部品メーカー「京セラ」の新たな工場の着工を前に、諫早市で地鎮祭が開かれました。 半導体関連部品を生産し、再来年度から稼働する予定で、将来的には約1000人規模の雇用を目指します。 南諫早産業団地で行われた地鎮祭には京セラの谷本 秀夫社長をはじめ、大石知事、大久保諫早市長工事関係者など約45人が出席しました。 世界的に半導体需要が高まる中、関連部品の生産力向上のため新工場建設