◆ソフトバンク―オリックス（28日、長崎）ソフトバンクの大関友久が7回途中で降板した。勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りたが、マウンドを託された津森宥紀が3者連続の押し出し四死球を許し、逆転を許した。初回は2つの四球を与えるなど不安定な立ち上がりとなったが、後続を断って先制を許さなかった。4回は2つの安打と死球で1死満塁のピンチを背負うも紅林弘太郎を遊ゴロ併殺打に打ち取った。7回は2安打と四球で1