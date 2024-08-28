27日、阿久根市で妻(75)の首を締め殺害したとして、殺人の疑いで男(77)が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、阿久根市大川の無職牧正夫容疑者(77)です。警察によりますと牧容疑者は27日、自宅で妻のみい子さん(75)の首を手で絞め、殺害した疑いが持たれています。27日午後11時ごろ、牧容疑者の家族から消防に「母の意識も呼吸もないと父から電話があった」と通報。駆け付けた消防がベットに仰向けの状態で、意