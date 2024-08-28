JR鹿児島中央駅は、在来線は２８日は始発から軒並み運休しました。九州新幹線は午後８時過ぎに出発する便を最後に運休します。駅前のアミュプラザ鹿児島では入り口に土のうが積み上げられ、対策が取られていました。午後６時過ぎの鹿児島中央駅前の様子を中継で伝えます。（動画をご覧ください）