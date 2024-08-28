こちらは「くじゃく座（孔雀座）」の方向約3000万光年先の渦巻銀河「NGC 6744」です。画像を公開した米国科学財団（NSF）の国立光学・赤外天文学研究所（NOIRLab）によると、渦巻腕（渦状腕）が広がる円盤部の幅は約17万5000光年。右下には衛星銀河（伴銀河）の「NGC 6744A」が1本の渦巻腕の先端付近に写っています。【▲ 渦巻銀河「NGC 6744」（Credit: Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA; Image processi