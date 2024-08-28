立憲民主党の江田憲司元代表代行（68）は28日、立候補に意欲を示す党代表選（9月7日告示、23日投開票）を見据え、自身のグループの研修合宿を栃木県日光市で開いた。日光東照宮を参拝する立憲民主党・江田憲司元代表代行（中央）と、江田氏のグループに所属する議員ら=2024年8月28日午後2時50分、栃木県日光市、大久保貴裕撮影合宿には、党内グループ「ブリッジの会」から、江田氏を含め衆参15人が参加。来週中の出馬表明をめ