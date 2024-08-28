2024年8月24日（土）から9月1日（日）まで、『道の駅サーモンパーク千歳』にて、『サーモンパーク千歳リニューアルグランドオープン1周年感謝祭』が開催されています。 グルメやステージ、大抽選会などイベントが盛りだくさん！ 画像：株式会社ムーバー 道の駅サーモンパーク千歳 2023年8月26日のリニューアルグランドオープンからまもなく1