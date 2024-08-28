◇プロ野球セ・リーグ 広島2-1中日（28日、バンテリンドーム）広島は4回に坂倉将吾選手の2点タイムリーで逆転をすると、1点リードを守り抜き勝利。連敗をストップさせました。広島は2回、先発の床田寛樹投手がカリステ選手に今季7号ソロホームランを打たれ先制を許します。すると4回、秋山翔吾選手・中村奨成選手の連続安打でチャンスとすると、小園海斗選手が送りバント、1アウト2、3塁とします。5番の坂倉選手がセンターへ2点タ