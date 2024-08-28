元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が25日、YouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」で公開された動画「逆転優勝へ! 赤星が挙げる投打のキーマンとは!?」に登場。残り30試合を切ったなかで、阪神のキーマンになる2人の投手について語った。赤星憲広氏○才木浩人と青柳晃洋の活躍に期待ラストスパートを戦う上でのポイントについて話すなかで、赤星氏は才木浩人と青柳晃洋の両投手を投のキーマンに