俳優の伊藤健太郎が28日、都内で行われた映画『静かなるドン2 前編』完成披露舞台あいさつに、深水元基、本宮泰風、三宅弘城、坪倉由幸、山中柔太朗、藤井アキト、鳴瀬聖人監督と共に登壇。うまい棒の食べ方を暴露され会場が大いに盛り上がっていた。【写真】伊藤健太郎、深水元基＆本宮泰風ら強面キャストと満面笑顔のVサイン本作は、累計発行部数4600万部を超える新田たつおの同名人気コミックを実写映画化した「静かなるド