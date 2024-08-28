モデル、タレントの藤田ニコルがこのほど、ミューズを務める下着ブランドPEACH JOHNの秋の新ビジュアルを公開した。 【写真】人気アイテムを身につけて魅力を体現した藤田ニコル 人気アイテムの「ナイスバディブラ」新色デニムブルー、「ま～るく盛れる着やせブラ」新色、さらに７月10日に発売した「自盛れノンワイヤーブラ」を着こなすビジュアルを披露したニコル。コージャスさとかわいさ、