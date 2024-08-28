【ソウル聯合ニュース】韓国の男性グループ、ＮＣＴのテイルが性犯罪で訴えられたことを受け、所属事務所のＳＭエンタテインメントは２８日、テイルのＮＣＴからの脱退を発表した。ＳＭは「テイルが性犯罪に関連した刑事事件で訴えられた事実を確認した」と明らかにした。事実関係を調べたところ、非常に重大な事態であることを認識し、テイルと話し合ってグループからの脱退を決めたと説明した。テイルは警察の調査に誠実に臨