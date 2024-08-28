鹿児島地方気象台は28日午後7時40分ごろ、鹿児島県の種子島・屋久島地方で「線状降水帯」が発生したと発表した。非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、土砂災害や洪水の危険度が急激に高まっているとして、警戒を呼び掛けている。【佐藤緑平】