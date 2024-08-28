今回、ご紹介するのは、映画『威風堂々〜奨学金って言い方やめてもらっていいですか？〜』。映画・舞台など幅広いジャンルで活躍中のなるせゆうせい監督による、奨学金制度に切りこんだ社会派青春映画です。主演の唯野空を演じた池田朱那（いけだ・あかな）さん、メインキャストを演じた吉田凜音（よしだ・りんね）さん、簡秀吉（かん・ひでよし）さん、田淵累生（たぶち・るい）さん、小野匠（おの・しょう）さんにお話をうかがい