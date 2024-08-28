11月9日より北海道・札幌を皮切りにグループ初の5大ドームツアー『Snow Man DOME Tour 2024 RAYS』を開催することが発表されたSnow Man。11th Single『BREAKOUT / 君は僕のもの』も初週106.7万枚を売り上げ、8月6日発表の「オリコン週間シングルランキング」（8月12日付）にて1位を獲得するなど飛ぶ鳥を落とす勢いの活躍を見せている。本記事では、そんな彼らの最近の活躍に注目し、人気の理由に迫りたい。【関連】登録者数310万人