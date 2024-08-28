ゆっきゅんの連載「ゆっきゅんのあんたがDIVA」。今回からは、漫画家の冬野梅子さんとの対談をお届けします！たまたまラジオで聴いた一曲が良すぎて泣いてしまった。ゆっきゅん（以下、ゆ）：冬野さんはライブなどに来てくれているのは知っていたんですけど、話す機会がなかったのでうれしいです。冬野梅子（以下、冬）：トークイベントとかもいつも遠くからひっそり観ているタイプで…。ゆ：私が加藤ミリヤの「ディア ロンリーガ