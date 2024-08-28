All Aboutが実施しているアンケートから、一般の方の不安定相場での立ち回り方を見ていきます。リアルな声から、ご自身の投資戦略の参考になるものを見つけ出してください。今回は神奈川県在住52歳女性のエピソードを紹介します。回答者プロフィール年齢性別：52歳女性同居家族構成：本人のみ居住地：神奈川県職業：パート・アルバイト年収：500万円金融資産：現預金100万円、リスク資産3000万円■リスク資産内訳・投資信託、海外E