歌手で女優の鈴木愛理が、10月5日に『鈴木愛理 2025カレンダー』(ハゴロモ 3,740円)を発売する。『鈴木愛理 2025カレンダー』(ハゴロモ)同カレンダーは全編オーストラリア・シドニーで撮影。シドニーの美しい景色を背景に鈴木の魅力を存分に引き出した撮り下ろし写真となっている。また、今回のカレンダーはA2サイズ9枚綴りで、ボーナスページが2枚に増えている。さらに、120ページにおよぶ特別版フォトブックも限定販売。カレンダ