オリックス戦に2番手で登板したが…小久保監督も表情硬く■ソフトバンク ー オリックス（28日・長崎）ソフトバンクの津森宥紀投手が28日のオリックス戦（長崎）に登板し、3連続押し出し四死球を与える乱調ぶりを見せた。1点リードの7回2死満塁で先発の大関友久投手が降板。2番手で津森がマウンドに上がった。先頭の福田周平外野手、続く太田椋内野手に連続で押し出し四死を与えると、森友哉捕手には腰付近に死球を与えた。マ