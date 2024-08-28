文学座は２８日、俳優・高橋克明（たかはし・かつあき）さんが、１９日午後０時０１分に心筋梗塞のため死去したと発表した。５９歳だった。高橋さんは、１９６４年、大阪府生まれ。玉川大文学部卒業後、８８年に文学座附属演劇研究所２８期生として入所。９０年「青ひげと最後の花嫁」で初舞台。９３年に座員となった。テレビドラマ「はぐれ刑事」「遺留捜査」（テレビ朝日系）などにも出演していた。舞台では、昨年１１月の