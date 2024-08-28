全国のスーパーなどでコメの品薄が続く一方、トラックで大量のコメが届く都内の精米店も。在庫がある店、そうでない店では一体、何が違うのでしょうか。【画像】在庫の有無に明暗…「事前契約」と「都度契約」の仕組み■コメの在庫 品切れの一方…大量に入荷も都内の精米店。28日正午ごろ、トラックが到着します。荷台の扉を開けると…押山鱗太郎ディレクター「トラックにぎっしり積まれたお米がいま届きました。多くのコメが積み