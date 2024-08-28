JR東海は東海道線の8月29日の運転計画について、大雨の影響で運転を見合わせている熱海～豊橋の上下を8月29日の始発から再開させる予定だと発表しました。 天候や設備点検等の状況により、始発から大幅な遅れや一部列車の運休、急きょの運転見合わせ等が発生する可能性があるとしています。 (8月28日午後7時現在)