堀井学衆議院議員が地元の有権者に秘書らを通じて香典を渡したとされる事件をめぐって議員を辞職したことについて、立憲民主党の泉代表は「辞職は当然だ」と批判しました。立憲民主党泉健太代表「辞職は当然だし、ここに至るまで歳費をもらい続けてきたことそのものも問題じゃないかというぐらい、早く辞職すべきであったと思います」泉代表は「堀井氏の辞職は当然だ」としたうえで、「辞職は時間の問題だったのに、これまで歳費