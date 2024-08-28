【ファミコン探偵倶楽部 笑み男】 8月29日 発売予定 価格： パッケージ版 6,578円 ダウンロード版 6,500円 COLLECTOR'S EDITION 9,878円 任天堂は、Nintendo Switch用推理アドベンチャーゲーム「ファミコン探偵倶楽部 笑み男」を8月29日に発売する。 「ファミコン探偵倶楽部 笑み男」は、任天堂の人気推理ア