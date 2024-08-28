台風10号の影響で、医療機関や商業施設で休業や休診を決めているところがあります。 はじめに医療機関です。 ▼鹿児島大学病院、鹿児島市立病院、米盛病院は29日、外来診療を休診しますが、急患は救命救急センターで対応します。 次に、おもな商業施設で29日、臨時休業を決めているのは、 ▼鹿児島市の山形屋 ▼マルヤガーデンズ ▼センテラス天文館 ▼よかど鹿児島 ▼Li－ka1920 ▼オプシアミスミ ▼