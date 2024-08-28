日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で誕生した11人ガールズグループ、ME:I。4月にデビューシングル『MIRAI』をリリースすると主要音楽チャートで1位を獲得、7月には『KCON LA』にも出演するなど、国内外問わず熱視線が注がれている。そんな彼女たちが、ポップなサマーソングを連れて戻ってきた。2nd シングル『Hi-Five』のテーマは、”ME:Iと共に過ごす、最高にHOTな夏！”。8月27日に開催