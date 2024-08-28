3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月19日（月）の放送では、3週間の休みを経て大森が復帰！ “5ヵ月連続リリース”を振りました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗――4月にリリースした「ライラック」から毎月、5ヵ月連続で異例のス