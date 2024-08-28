関厚市長の職員へのパワハラの調査結果で対応に揺れる鹿角市。関市長ではなく、市のナンバー２である舛屋副市長が問題に目途がついた段階で責任をとる考えを示しました。 鹿角市の職員を対象にした関市長のパワハラに関する調査結果では、およそ３割の職員がパワハラを「受けたことがある」または「目撃したことがある」と回答しました。このうち管理監督職では半数を占めました。市議会の全員協議会が開かれ、アンケ&#1254