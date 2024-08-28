人気デュオ「コブクロ」が２８日、公式サイトで３１日に予定していた香川公演の中止を発表した。前日２７日に「ＫＯＢＵＫＵＲＯ２５ＴＨＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＴＯＵＲ２０２４”ＱＵＡＲＴＥＲＣＥＮＴＵＲＹ”」松山公演（３０日）の中止を発表したのに続き、「香川公演については、実施する方向で検討しておりましたが、台風１０号の現状の進路・速度予想を考慮すると、香川公演につきましても、中止を検討せざ