大分県内の最新の感染症動向が28日発表され、マイコプラズマ肺炎の感染者数が過去最多の27人だったことがわかりました。 県によりますと8月25日までの1週間に、県内11の医療機関から27人のマイコプラズマ肺炎の感染が報告されました。1医療機関あたりの感染者数は2.45人で、過去最多タイだった前の週を上回りました。