（台北中央社）卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は28日、政府の新たな行動戦略を始動させると発表した。戦略には開かれた政府のさらなる推進や、温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロにする「ネットゼロ」実現に向けた取り組みの強化などが盛り込まれた。卓氏は関連の記者会見で、新たな行動戦略では「人をもって本となし、さらに公平な社会と文明的な国をつくる」と訴えた。治水や詐欺撲滅、エネルギー、科学技術、ス