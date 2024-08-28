（台北中央社）台湾語学者で劇作家や台湾独立運動家としても活躍した王育徳氏に関する文物を集めた特別展が27日、南部・台南市の台湾文学館で始まった。戦後に執筆した自伝的小説の日本語原稿や晩年に尽力した台湾人日本兵の補償問題に関する原稿、普段から使用していた眼鏡や万年筆などが展示されている。王氏は日本統治時代の1924（大正13）年に台南で生まれた。旧東京帝国大学に進学後、初めて台湾語研究で博士号を取得し、日本