【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「愛の花」は、あいみょんがNHK 2023年前期 連続テレビ小説『らんまん』の主題歌として書き下ろした楽曲 あいみょんの5thアルバム『猫にジェラシー』（9月11日リリース）の初回限定盤に収録される『AIMYON TOUR 2023 -マジカル・バスルーム- IN TOKYO GARDEN THEATER』ライブ映像より「愛の花」の映像が公開された。 今回公開された「愛の花」はNHK 2023年前期 連