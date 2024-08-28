2024年8月27日、「生誕20周年記念 銀魂展 〜はたちのつどい〜」の開催情報とともに解禁された同展示会のティザービジュアルが中国のSNSで話題になっている。同日、人気漫画「銀魂」の生誕20周年を記念した展覧会「生誕20周年記念 銀魂展 〜はたちのつどい〜」が、日本で12月14日から25年1月17日まで開催されることが分かった。また、同展示会のティザービジュアルとして、原作者・空知英秋氏が20年越しにリメイクした、主人公・坂