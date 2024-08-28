◇侍ジャパンU18壮行試合高校日本代表―大学日本代表（2024年8月28日ほっともっと神戸）高校日本代表は6回二死一、二塁で藤田琉生投手（東海大相模3年）が登板。大学日本代表の1番中堅・飯山志夢（立正大4年）の初球にいきなり自己最速の150キロを計測。オール直球の3球目で飯山を遊ゴロに打ち取ってピンチを脱した。