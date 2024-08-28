◇セ・リーグ阪神ーDeNA（2024年8月28日横浜）【阪神・井上がプロ初本塁打を放った。1―2の6回、DeNA・東から左翼席へ値千金の同点ソロをたたき込んだ。井上は19年ドラフト2位で入団した高卒5年目。プロ82打席目で飛び出した待望の一発だった。