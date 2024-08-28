非常に強い台風10号は28日、鹿児島県沖を北上し、九州南部に接近した。暴風、波浪、高潮の特別警報が発表された鹿児島県では広範囲に避難指示などが出た。高い海面水温を背景に台風10号は日に日に勢力を強め、気象庁は「最強に近いクラス」として警戒する。専門家は「広範囲で大雨と強風が続く可能性がある」と、台風から離れた地域でも早めの備えを呼びかける。【図解】あなたの住んでいる地域は?警報級の可能性がある期間