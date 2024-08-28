飼っているネコが部屋に入ってこないようにドアを閉めると、ドアの前にいるネコがとてもイライラしながら、隙間から腕を突っ込んだり、ドアを足で引っ掻き始めたり、興奮した鳴き声をあげながらドアを攻撃したりすることがあります。なぜネコが閉じたドアを嫌うのかについて、科学系ニュースサイトのLive Scienceが解説しています。Why do cats hate closed doors? | Live Sciencehttps://www.livescience.com/animals/domestic-ca