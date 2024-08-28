◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２８日・横浜）阪神の高卒５年目・井上広大が、待望のプロ１号をマークした。１点を追う６回１死。東の初球１４１キロを完璧に捉え、左翼ポール際に運んだ。会心の同点ソロ。５月１８日・ヤクルト戦（甲子園）以来のスタメン。プロ通算３２試合、８２打席目で初めてアーチをかけた。