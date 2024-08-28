スマーティは、幼稚園・保育園を対象とした、園活動の写真・動画データを販売するためのシステム「nicot」からダウンロードされる園児の写真1枚ごとに1円を、子ども支援団体等に寄付する社会貢献活動を開始しました。 スマーティ「nicot」  提供開始日： 2023年5月1日(月)導入料金： 無料〜 スマーティは、幼稚園・保育園を対象とした、園活動の写真・動画データを販売するためのシステム「nicot」からダウ