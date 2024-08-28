◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合高校日本代表―大学日本代表（２８日・ほっともっとフィールド神戸）９月２日から台湾・台北で行われる「第１３回ＢＦＡＵ―１８アジア選手権」の侍ジャパン高校代表（全員３年）が２８日、大学日本代表と対戦している。１―１の５回１死二、三塁、２番手左腕・田崎颯士（興南）が３番・西川史礁左翼手（青学大４年）に中前２点打を献上。今秋ドラフト１位候補外野手に、手痛い勝ち越し点を許