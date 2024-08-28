天外塾事務局は、新刊『シン・コミュニティ論』著者：天外伺朗を2024年9月25日(水)に発売します。 『シン・コミュニティ論』天外伺朗著  天外塾事務局は、新刊『シン・コミュニティ論』著者：天外伺朗を2024年9月25日(水)に発売！また8月8日よりAmazonにて予約受付を開始しました。9月15日(日)〜16日(祝・月)には刊行記念イベントを八ヶ岳のリトリートドームOR(山梨県北杜市)にて開催します。 ■なぜ世界中の