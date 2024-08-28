YouTuberとして活躍するフロリアンが、自身のYouTubeチャンネルに新たな動画を公開。「【食べてみた】フランス人の母が日本のおつまみに挑戦！！反応が面白すぎた【海外の反応】」と題し、日本とフランスの異文化体験をテーマに母親のアニエスさんと共に日本のおつまみを試食した。 動画の中でフロリアンは、母のアニエスさんに対して日本のおつまみを次々と紹介。イカやかまぼこ、さまざまな魚介類のおつまみを試してい